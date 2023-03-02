«Зенит» — «Динамо», «Акрон» — «Локомотив»: итоги жеребьевки второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России
2 марта состоялась жеребьевка второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
По итогам жеребьевки образовались следующие пары:
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — «Ростов»
«Зенит» — «Динамо»
«Акрон» — «Локомотив»
Во втором этапе 1/4 финала Пути регионов участвуют 8 клубов: 4 победителя первого этапа 1/4 финала и 4 команды, проигравшие в четвертьфинале Пути РПЛ.
Команды сыграют друг против друга по одному матчу, встречи запланированы на 14-16 марта.
Новости