Канчельскис поделился мнением о работе российских футбольных арбитров

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о работе российских футбольных арбитров.

«Классный судья должен провести матч так, чтобы о нем практически не говорили. У нас же все наоборот. Каждый матч по 10 минут крупным планом показывают судью, который стоит и слушает своих коллег на VAR. Никто не может принять решение, все перекладывают друг на друга ответственность. У нас зачастую судьи становятся главными героями матчей. Это бездарно», — приводит слова Кончельскиса «РБ Спорт».

Ранее ЭСК РФС признала ошибочным решение засчитать гол «Спартака» в матче 1/4 Кубка России с «Локомотивом».

По мнению большинства членов комиссии, Михаил Игнатов вел борьбу с Наиром Тикнизяном с нарушением правил.