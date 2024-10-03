Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 00:21

Заур Тедеев объяснил, почему Артем Дзюба не сыграл с «Зенитом»

Алексей Михайлов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев после поражения от «Зенита» (1:5) в матче 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России объяснил, почему форвард Артем Дзюба не сыграл.

«До этого Артем сыграл два матча по 90 минут, и до этого вышел еще на замену. Плюс у нас была достаточно тяжелая дорога. Все-таки футболиста в 36 лет надо уберегать. В этой ситуации мы решили дать многим футболистам возможность готовиться уже к следующему матчу.

Формат Кубка России позволяет нам отчасти делать вот такие ротации. Но, наверное, вся Россия сегодня отчасти удивлена, как мы могли против «Зенита» проделать такую серьезную ротацию, когда поменялось ровно 11 футболистов. И это, отчасти нелогичное действие мы объясняем тем, что, к сожалению, у нас была тяжелейшая дорога в обратную сторону, в особенности – с «Ростовом». И была реакция футболистов. Нам просто нужно было сохранить здоровье футболистов, потому что такая дорога отнимает очень много сил и энергии», – отметил Тедеев.

«Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D. «Акрон» (8) располагается на второй позиции.

 
Нападающий Александр Соболев (слева) забил дебютный гол за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (5:1). Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей
Артем Дзюба
Футбол
ФК Акрон
ФК Зенит
Заур Тедеев
Читайте также
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак» в Кубке
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина воспитывают двух дочерей
Популярное видео
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Ахмат» — «Краснодар»: видеообзор матча Кубка России
«Зенит» — «Акрон»: видеообзор матча Кубка России
Мостовой о поздравлении Соболева с дебютном голом: «Завтра будет тоннель на тренировке, он получит нормально»
Мостовой объяснил, почему пробил пенальти в матче с «Акроном»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
Мостовой после победы над «Акроном»: «Непростой период в карьере сейчас. Надеюсь, это мой переломный момент»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости