Соболев: «Физически хорошо себя чувствую. Надо чуть с головой поработать»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после дебютного гола за команду в матче против «Акрона» (5:1) в 5-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— До этого гола должен был забить еще парочку, — начал Соболев. — Рад, что забил, не буду скрывать. Но главное, что выиграли сегодня.

— В начале второго тайма был момент, который вы не реализовали. Расстроились?

— В моменте расстроился, что не забил. Но потом забил, ничего такого.

— В первом тайме у вас как-то не шло. Давила ситуация?

— Хочу делать, как лучше в голове, а получается как хуже. Да, немножко все давило, но забил гол. Надеюсь, прибавится уверенности. Хочется лучше, но, может, это и мешает

— Не просили замену?

— Не просил. Физически хорошо себя чувствую. Надо чуть с головой поработать.

— В одном из моментов не забили головой, там чуть-чуть назад был пас? Не подстроились?

— Не знаю. Даже если чуть-чуть назад, все равно такой должен забивать, — сказал Соболев.

Соболев отличился первым голом за сине-бело-голубых на 61-й минуте. В летнее трансферное окно нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака».