Танашев назначен на матч Кубка России «Краснодар» — ЦСКА, Левников — «Спартак» — «Динамо»
Стали известны судьи на ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Инал Танашев будет судить «Краснодар» и ЦСКА. Кирилл Левников назначен главным арбитром встречи «Спартак» — «Динамо» Москва.
Павел Кукуян будет главным арбитром матча «Зенит» — «Динамо» Махачкала, а Владимир Москалев «Крылья Советов» — «Локомотив»
17 марта (вторник)
«Краснодар» — ЦСКА: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Эдуард Малый.
18 марта (среда)
«Спартак» — «Динамо» Москва: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Рафаэль Шафеев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Сергей Мацюра.
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Александр Туркин; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Александр Гвардис.
19 марта (четверг)
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Михаил Иванов; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Юрий Баскаков.
Судейство