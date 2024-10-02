Денисов: «Не помню опасных моментов от Тюкавина»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал победу над «Динамо» (3:2) в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России
После предыдущего матча команд в РПЛ Тюкавин заявил, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется».
— Твой агент говорил, что ты готов сожрать Тюкавина.
— Не помню опасных момент от него.
— Его сложнее закрыть, чем Клаудиньо?
— Риторический вопрос.
— Многие говорят, что защита — самое слабое звено в составе. Чувствуете, что в последнее «Спартак» неуверенно играет в обороне?
— Можете отмотать назад. Посмотрите, когда мы играли 5 матчей на ноль. Никто про это не говорил. Всегда хвалил нашу полузащиту и атаку. Говорил, что в первую очередь мы играли благодаря им. Атакуем и обороняемся как команда. Сейчас играем один в один. Если кто-то не добегает, возникают зоны. Маленькие эпизоды влияют.
— Какая твоя любимая кричалка болельщиков «Спартака»
— Боже «Спартак» храни.
«Спартак» (12 очков) гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ с первого места в группе A. В четвертьфинале красно-белые сыграют с «Ростовом». «Динамо» (8) идет вторым в квартете.