Судейство

Сегодня, 17:47

Защитник «Ростова» Лангович дисквалифицирован на два матча Кубка России

Александр Абустин
корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Ростова» Андрей Лангович дисквалифицирован на два матча FONBET Кубка России.

Защитник был удален в матче против махачкалинского «Динамо» (0:2) во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.

«Лангович принял участие в заседании. Мы заслушали футболиста и приняли решение дисквалифицировать его на два матча Кубка России. Один из матчей — условно. Испытательный срок в течение года», — сказал Григорьянц.

Также КДК вынес решения по матчу Кубка «Крылья Советов» — «Оренбург» (2:0).

«Удаление Болотова. Игрок также принял участие в заседании. Мы ознакомились с материалами и заслушали игрока. Решение — дисквалифицировать футболиста на два реальных матча Кубка России. Два удаления в составе команды «Оренбург». За неподобающее поведение команды штраф — 100 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.

Читайте также
Сихарулидзе рассказал, когда ждать допуск российских фигуристов на международную арену
Семак объяснил, почему питерцы не играют как «Бавария» и «Барса», а конкуренцию у Дурана выиграл даже Соболев. Что происходит в «Зените», последние новости на 13 марта 2026
Шеф Пентагона сообщил об ударах по 15 тыс. целей в Иране силами США и Израиля
Чемпионат мира по футболу-2026 примут 16 стадионов
В Иране назвали причину пожара на авианосце США USS Gerald R. Ford
Лукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником» в случае агрессии
«Сельта» — «Лион»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Ференцварош» — «Брага»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Генк» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Болонья» — «Рома»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Лилль» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Штутгарт» — «Порту»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Панатинаикос» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«ПСЖ» — «Челси»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Буде-Глимт» — «Спортинг»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Байер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ньюкасл» — «Барселона»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Аталанта» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, первый матч 1/8 финала, видеообзор
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Москва): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Сочи»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: РПЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Акрон», ничья «Локо» с «Ахматом»: видео голов
«Арсенал» — «Волга»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов, расписание и результаты, сетка турнира к финалу
ДСИ считает, что арбитр Сухой ошибочно не удалил Аугусто в кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»
Мажич назвал правильным пенальти в ворота «Краснодара» в кубковом матче с ЦСКА
ЦСКА оштрафовали на 1 миллион рублей за инцидент с Кордобой
ЭСК: арбитр Сухой правильно удалил Гонсалеса в кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»
Мажич заявил, что судья Сухой ошибочно не удалил игрока «Краснодара» Аугусто в кубковом матче с ЦСКА
Источник: КДК рассмотрит обвинения в расизме в адрес Кордобы 13 марта
