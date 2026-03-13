Защитник «Ростова» Лангович дисквалифицирован на два матча Кубка России

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Ростова» Андрей Лангович дисквалифицирован на два матча FONBET Кубка России.

Защитник был удален в матче против махачкалинского «Динамо» (0:2) во втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России.

«Лангович принял участие в заседании. Мы заслушали футболиста и приняли решение дисквалифицировать его на два матча Кубка России. Один из матчей — условно. Испытательный срок в течение года», — сказал Григорьянц.

Также КДК вынес решения по матчу Кубка «Крылья Советов» — «Оренбург» (2:0).

«Удаление Болотова. Игрок также принял участие в заседании. Мы ознакомились с материалами и заслушали игрока. Решение — дисквалифицировать футболиста на два реальных матча Кубка России. Два удаления в составе команды «Оренбург». За неподобающее поведение команды штраф — 100 тысяч рублей», — отметил Григорьянц.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.