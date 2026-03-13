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13 марта, 18:00

Мажич назвал правильным пенальти в ворота «Краснодара» в кубковом матче с ЦСКА

Руслан Минаев

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение главного арбитра Алексея Сухого, который назначил пенальти в ворота «Краснодара» в матче с ЦСКА в FONBET Кубке России.

Первая игра полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла 4 марта в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 3:1.

На 16-й минуте хавбек «быков» Хуан Боселли в единоборстве ударил по ноге защитника армейцев Милана Гайича. Сухой принял решение после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора.

«Судья упустил назначение пенальти на поле, но ВАР правильно пригласил судью к монитору. Гайич сыграл в мяч в нормальной футбольной манере, а Боселли опоздал в это единоборство и ударил Гайича по стопе», — сказал Мажич в разборе, опубликованном на сайте РФС.

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