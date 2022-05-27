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Сегодня, 15:42

Защитник «Динамо» Паршивлюк считает, что с билетами на финал БЕТСИТИ Кубка России возникла проблема

Антон Иванов
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк подтвердил, что с билетами на финал БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» возникли проблемы.

Ранее сообщалось, что болельщики столкнулись с проблемами во время покупки билетов на матч Кубка в московских «Лужниках».

«Это большое событие для всего города. Это будет большой матч, который будет важнейшим для двух команд. С билетами возникла реальная проблема. Вывеска большая, матч вызывал мощнейший ажиотаж. К счастью, я справился с покупкой билетов для всей своей семьи. В этом году финал Кубка вызывал, возможно, большой интерес, чем в прошлые годы», — сказал Паршивлюк.

Игра «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая, начало — в 17.00 мск.

Сергей Паршивлюк
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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