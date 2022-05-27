Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:44

Точилин назвал Шунина одним из козырей «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Читать «СЭ» в

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о вратаре бело-голубых Антоне Шунине в преддверии финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Если отталкиваться от спортивных моментов, на мой взгляд, «Динамо» располагает двумя равноценными вратарями. Но роль капитана и лидера Шунина будет одним из козырей бело-голубых. Поэтому финал Шварц, думаю, по крайней мере, начнет с Антоном в воротах. Он больше всего матчей провёл за «Динамо», много лет защищает цвета команды, поэтому наличие такого футболиста на поле очень важно. Это может придать определенную уверенность не только обороне, но и, в целом, коллективу», — цитирует RT Александра Точилина.

Точилин сыграл 239 матчей в составе «Динамо» за 14 сезонов. 35-летний вратарь «Динамо» Антон Шунин выступает в клубе с 2007 года. В сезоне Тинькофф РПЛ 2021/22 провел 26 матчей.

Финал БЕТСИТИ Кубка России пройдет между столичным «Динамо» и «Спартаком» на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1008281-tochilin-shunin-dinamo
Александр Точилин
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Динамо» Паршивлюк считает, что с билетами на финал БЕТСИТИ Кубка России возникла проблема

Шварц рассказал, когда примет решение по основному вратарю на финал БЕТСИТИ Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости