Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на предматчевой пресс-конференции перед финалом БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» отреагировал на слухи о своем уходе из московского клуба.

«Мы находимся в ожидании этого большого финала. Надо сказать, что мы хорошо подготовились к этому финалу. Наша команда готова к встрече со «Спартаком».

Этот финал — не последняя игра в качестве главного тренера. Игра — важнейшая для нас, мы должны подойти к ней со стопроцентной готовностью. Остаюсь ли я в «Динамо»? Я знаю о слухах, которые сейчас проходят в СМИ. Я на них не реагирую и не думаю о них. Я думаю только предстоящем финале".

Нынешний главный тренер бело-голубых Сандро Шварц, по сообщению издания Kicker, летом возглавит «Герту».

По данным «СЭ», Марко Николич — один из кандидатов на пост главного тренера «Динамо». 42-летний сербский специалист в 2020-2021 годы работал в «Локомотиве».