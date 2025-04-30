Лукин о поражении от «Зенита» в Кубке России: «ЦСКА недоволен. Ехали за победой»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мы недовольны, ехали сюда за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить о нем, но сегодня было достаточно много спорных единоборств, когда 50 на 50 — все было в сторону «Зенита». Травма? Если честно не очень понял, как это произошло. Я выбивал мяч, выиграл единоборство, а потом попали... Я даже не понял, чем. Пошла кровь, потом перевязали. В целом нормально себя чувствовал, сейчас немножко кружится голова. Но это не самое главное.

— Гол Мостового в первом тайме отменили по делу?

— Сто процентов. Милан Гайич был первым на мяче.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.