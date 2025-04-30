Футбол
30 апреля, 23:44

Лукин о поражении от «Зенита» в Кубке России: «ЦСКА недоволен. Ехали за победой»

Алексей Михайлов

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Мы недовольны, ехали сюда за победой. Достаточно спорное судейство. Не люблю говорить о нем, но сегодня было достаточно много спорных единоборств, когда 50 на 50 — все было в сторону «Зенита». Травма? Если честно не очень понял, как это произошло. Я выбивал мяч, выиграл единоборство, а потом попали... Я даже не понял, чем. Пошла кровь, потом перевязали. В целом нормально себя чувствовал, сейчас немножко кружится голова. Но это не самое главное.

— Гол Мостового в первом тайме отменили по делу?

— Сто процентов. Милан Гайич был первым на мяче.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.

Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Матвей Лукин
Популярное видео
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
  • tolyashka

    сеперзвезда Пьянич принял участие во обоих голах Зенита

    01.05.2025

  • руслан магомедов

    Как, недавно завывали ЦСКА играет ромб и всех несет!!!! Нет никаких несущих ромбов есть невнятная игра обляки и его компаньона пьяничи . И что , далее. бабаяныс гинеркой ничего путнего для команды не делают.

    01.05.2025

  • ANTI BOMG

    Если такие голы как 2-й пропускать, то можно ехать в Магадан.

    01.05.2025

  • Андрей Васильев

    Обиженный мальчик. Всё было по делу

    01.05.2025

  • Garryman

    Ну, если ехали за победой - и вдруг проиграли, то виноваты, конечно, судьи.

    01.05.2025

  • ONIKAN2013

    Лучше бы промолчал. А так все теперь знают уровень его умственного развития.

    01.05.2025

  • Игорь Малышев

    Я понимаю, московские команды привыкли, что все голы Зенита не засчитываются. И когда не засчитали только один, да ещё и при судействе Иванова... Ай-ай-ай... Админресурс и сплошное расстройство. В принципе, можем скинуться вам на платки.

    01.05.2025

