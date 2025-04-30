Семак — о матче с ЦСКА: «Игра была неплохая за исключением концовки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:0).

«Это двухраундовое противостояние. Мы сегодня сделали первый шаг. Игра была неплохая, за исключением концовки, где немножко потеряли концентрацию. И соперник у наших ворот пару моментов создал, и мы, в свою очередь, не смогли реализовать моменты, которые у нас были в быстрых атаках, немножко подпортили общее впечатление. По ходу всего матча смотрелись нормально, поэтому команду — с победой, и болельщикам нашим огромное спасибо за поддержку. Больше 50 тысяч на матче — конечно, мы очень благодарны. Сейчас переключаемся на чемпионат, а уже в дальнейшем, конечно, будем готовиться к ответной игре с ЦСКА.

Денис Адамов сегодня сыграл здорово. Молодец. Не так просто выходить на матчи Кубка, не получая достаточно игровой практики, но он справился. По поводу того, кто будет играть дальше, будем определять уже вместе. У нас есть и тренеры по вратарям, которые смотрят в ежедневном режиме. И мы свое мнение, естественно, имеем. Когда игроки в хорошей форме — это приятная головная боль для тренера», — сказал Семак на пресс-конференции.

Ответный матч финала Пути РПЛ в Москве пройдет 14 мая. Начало — в 19.00 мск.