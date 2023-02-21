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Сегодня, 21:18

Масалитин считает, что в матче между «Спартаком» и «Локомотивом» нет фаворита

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом»

«Я думаю, что в этой паре нет фаворита. В турнирной таблице РПЛ команды находятся на разных полюсах, но в «Локомотиве» произошли изменения, пришел новый тренер, появились свежие футболисты. Нет команды лучше «Спартака», чтобы проверить боеспособность своего коллектива. «Спартак» и «Локомотив» являются непримиримыми соперниками.

Может внести свои коррективы погода. В этом матче все может быть. Если Галактионов успел поменять психологию команды, то «Локо» может предстать боеспособным клубом», — сказал Масалитиy «Газете.Ru».

«Спартак» и «Локомотив» проведут первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России 22 февраля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/21/19803331.shtml
Валерий Масалитин
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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