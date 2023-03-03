Калачев заявил, что у «Ростова» есть проблемы

Тренер футбольного клуба «Чайка» Тимофей Калачев оценил форму «Ростова» перед возобновлением РПЛ, а также поделился впечатлениями от матчей команды Валерия Карпина в FONBET Кубке России.

«В первом матче Кубка России «Ростову» поле не позволяло играть в футбол. На сборах у команды были идеальные поля, а на «Ростов Арене» газон в плохом состоянии. Футбол «Ростова» я не увидел, но это не из-за того, что команда не хочет или не умеет играть. У кого больше шансов на победу в матче «Локомотив» — «Ростов»? Смотря, опять же, какое качество поля будет на «Ростов Арене». Надо смотреть на состояние команды. Тем более «Ростов» играет дома, в любом случае команда будет играть агрессивно. От «Ростова» можно будет ждать хорошего результата. Сможет ли «Ростов» удержаться на третьем месте в РПЛ? Сейчас сложно пока об этом говорить. Видно, что у «Ростова» есть проблемы, судя по результату и количеству забитых мячей. Надо еще подождать две-три игры, тогда станет все ясно», — приводит слова Калачава «РБ Спорт».

«Ростов» проиграл в последнем матче «Уралу» 1:2 и теперь будет выступать в FONBET Кубке России в Пути регионов.