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Сегодня, 18:33

СAS отказал «Зениту» в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ» от источников, близких к РФС, Спортивный арбитражный суд в Лозанне отказал «Зениту» в апелляции на решение КДК нашего футбольного союза о шестиматчевой дисквалификации на матчи Кубка России трех футболистов сине-бело-голубых — Малкома, Барриоса и Родригао. Изначально такое решение принято по итогам разбирательств обстоятельств массовой потасовки в конце встречи со «Спартаком» в 6-м туре групповой стадии Пути РПЛ. Такая же санкция применена и к трем красно-белым — Соболеву, Селихову и Николсону.

Клуб из Петербурга оспаривал вердикт КДК в Апелляционном комитете РФС — тот оставил наказание КДК в силе. Тогда чемпион страны обратился в СAS, но сегодня до «Зенита» довели, что и этот орган согласен с Контрольно-дисциплинарным комитетом. По нашим данным, одним из судей, разбиравших дело в СAS, был гражданин Болгарии. При этом мотивировочная часть решения до «Зенита» еще не доведена — пока сине-бело-голубые уведомлены только о сути постановления.

Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.

Вильмар Барриос
Малком Филипе (Малком)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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