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БЕТСИТИ Кубок России

3 марта, 23:18

Дюпин: «Игроки «Рубина» успокоились после второго гола и контролировали концовку матча»

Дюпин считает, что игроки «Рубина» успокоились после второго гола в ворота «Ротора»
Анна Горшкова
Корреспондент

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку. Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться.

В целом успешная игра, тяжелая была. Игроки «Ротора» были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось", — приводит слова Дюпина ТАСС.

В составе «Рубина» оба гола забил Виталий Лисакович с пенальти и команда вышла в четвертьфинал Кубка России.

Известны все участники 1/4 финала турнира и жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:1
Ротор
Голы
Минаев, 12 (0:1), Лисакович, 27 (1:1), Лисакович, 73 (2:1)
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Бакаев (Зуев, 46) Ломовицкий (Уремович, 76) Кварацхелия (Онугха, 76) Мусаев Самошников Кучаев Лисакович (Апшацев, 86) Хакшабанович
Ротор
Обухов Мартынов Дудиев (Слепов, 79) Байрыев Улад Омар Махатадзе Чуканов (Кипиани, 74) Ташаев (Щеткин, 66) Минаев (Серченков, 74) Макаров Муллин (Кавтарадзе, 79)
Предупреждения
Мусаев 41’, Ломовицкий 53’, Кварацхелия 67’  -  Ташаев 36’, Обухов 43’, Чуканов 52’, Муллин 75’, Махатадзе 78’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Кукуляк (Калуга) Лунев (Новосибирск)
Источник: https://tass.ru/sport/13957793

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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19%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

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Юрий Дюпин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Ротор
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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