Дюпин: «Игроки «Рубина» успокоились после второго гола и контролировали концовку матча»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы после первого тайма зашли на перерыв и решили, что нужно еще больше добавить и собраться. Во втором тайме еще чуть прибавили и после второго гола успокоились и контролировали концовку. Эти пенальти тоже нужно создать, добежать до ворот соперника и заставить ошибиться.

В целом успешная игра, тяжелая была. Игроки «Ротора» были очень мотивированные, мы разбирали их и ждали, что они будут цепляться до последнего и стараться навязать борьбу, максимально мобильно сыграть, у них это получилось", — приводит слова Дюпина ТАСС.

В составе «Рубина» оба гола забил Виталий Лисакович с пенальти и команда вышла в четвертьфинал Кубка России.

Известны все участники 1/4 финала турнира и жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.