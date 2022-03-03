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Сегодня, 23:11

Мостовой поделился эмоциями после победы над КАМАЗом в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о победе над КАМАЗом в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (6:0).

«Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

На 63-й минуте Мостовой мог забить свой третий мяч в этой встрече, но судья зафиксировал офсайд и отменил гол.

«Ну, Артем ждал-ждал и чуть переждал. Если серьезно, обидно немного — хет-трика у меня еще не было, мог оформить первый. Но ничего — в следующий раз придется забивать!»

«Зенит» вышел в четвертьфинал Кубка России. Жеребьевка пройдет в пятницу, 4 марта.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-03-03-andrey-mostovoy-khet-trika-u-menya-eshche-ne-bylo-tak-chto-pridetsya-zabivat-v-sleduyushchiy-raz-.htm
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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