Гончаренко: «Рондон попал в моменты»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил победу над «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0). Спецалист высоко оценил дебют Саломона Рондона. Венесуэлец вышел на замену на 54-й минуте.

«Поздравляю команду и болельщиков с выходом в 1/4 финала. Долго приспосабливались к полю, в конце концов нам это удалось. В концовке могли быстрее действовать, тем не менее, это победа.

В концовке мы думали не о «Локомотиве», а хотели дать игровую практику, освежить атаку, многие игроки на скамейке достойны того, чтобы играть.

Рондон попал в моменты. То, что надо для нападающего".