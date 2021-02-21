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Гончаренко: «Рондон попал в моменты»

16:38

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил победу над «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0). Спецалист высоко оценил дебют Саломона Рондона. Венесуэлец вышел на замену на 54-й минуте.

«Поздравляю команду и болельщиков с выходом в 1/4 финала. Долго приспосабливались к полю, в конце концов нам это удалось. В концовке могли быстрее действовать, тем не менее, это победа.

В концовке мы думали не о «Локомотиве», а хотели дать игровую практику, освежить атаку, многие игроки на скамейке достойны того, чтобы играть.

Рондон попал в моменты. То, что надо для нападающего".

ЦСКА — СКА-Хабаровск

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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