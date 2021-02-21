Гончаренко: «Рондон попал в моменты»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил победу над «СКА-Хабаровском» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (2:0). Спецалист высоко оценил дебют Саломона Рондона. Венесуэлец вышел на замену на 54-й минуте.
«Поздравляю команду и болельщиков с выходом в 1/4 финала. Долго приспосабливались к полю, в конце концов нам это удалось. В концовке могли быстрее действовать, тем не менее, это победа.
В концовке мы думали не о «Локомотиве», а хотели дать игровую практику, освежить атаку, многие игроки на скамейке достойны того, чтобы играть.
Рондон попал в моменты. То, что надо для нападающего".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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