Ярошик заявил, что ему было стыдно подходить к болельщикам ЦСКА после разгромного поражения «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» прокомментировал поражение от ЦСКА (0:6) в первом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу.

«Мы начали хорошо. А потом гол в наши ворота, удаление, опять пропустили... В той игре я потерял контроль над командой. Мне было очень тяжело. Сделал много замен, но они не повлияли на результат. Если играть ввосьмером против таких команд, как ЦСКА, вы не можете надеяться на успех», — сказал Ярошик «СЭ».

Также Ярошик вспомнил, как подошел к болельщикам ЦСКА после матча.

«Рад, что они меня не забыли. Даже после такой игры встретили с теплотой. Но мне было стыдно», — добавил Ярошик.

Ярошик играл за армейцев с 2003 по 2005 год. В составе ЦСКА чешский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также в РПЛ Ярошик выступал за «Крылья Советов» (2008-2009 годы).

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