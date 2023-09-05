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Сегодня, 12:16

Хрюнов считает, что было бы интересно организовать бой на авианосце

Алина Савинова
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Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов рассказал, как отнесся к проведению матча FONBET Кубка России между 2DROTS и кировским «Динамо» на плавучем доке (2:0).

«Такие вещи сказываются на популяризации спорта в нашей стране. Я их поддерживаю. Было бы интересно организовать бой на авианосце. Даже было такое предложение когда-то. Знаете, я классической промоутер и придерживаюсь спортивных сооружений. У нас в стране прекрасная инфраструктура. Я не думаю, что сейчас требуется проводить поединки в необычных местах», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Игра между командами в рамках в 1/64 финала Пути регионов FONBET Кубка России прошла 4 сентября на футбольном поле, которое было уложено в плавучем доке в поселке Белокаменка Мурманской области.

Источник: https://legalbet.ru/news/hryunov-bilo-bi-interesno-organizovat-boj-na-avianostce/
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
Владимир Хрюнов
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