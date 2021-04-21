«Все мы сейчас немного Дзага». Эмоции футболиста ЦСКА на скамейке
20:35
Пресс-служба ЦСКА опубликовала фрагмент матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (74-я минута, 0:2) с участием полузащитника армейцев Алана Дзагоева.
После замены футболист бурно реагировал на происходящее на поле, показывая эмоциональные жесты на скамейке запасных.
«Все мы сейчас немного Дзага», — говорится в подписи к публикации в Twitter армейцев.
Все мы сейчас немного Дзага #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/OEWS6rXBNf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021
Дзагоев провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.
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