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«Все мы сейчас немного Дзага». Эмоции футболиста ЦСКА на скамейке

20:35
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Пресс-служба ЦСКА опубликовала фрагмент матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (74-я минута, 0:2) с участием полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

После замены футболист бурно реагировал на происходящее на поле, показывая эмоциональные жесты на скамейке запасных.

«Все мы сейчас немного Дзага», — говорится в подписи к публикации в Twitter армейцев.

Дзагоев провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.

Локомотив — ЦСКА

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