«Все мы сейчас немного Дзага». Эмоции футболиста ЦСКА на скамейке

Пресс-служба ЦСКА опубликовала фрагмент матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (74-я минута, 0:2) с участием полузащитника армейцев Алана Дзагоева.

После замены футболист бурно реагировал на происходящее на поле, показывая эмоциональные жесты на скамейке запасных.

«Все мы сейчас немного Дзага», — говорится в подписи к публикации в Twitter армейцев.

Все мы сейчас немного Дзага #ЛокоЦСКА pic.twitter.com/OEWS6rXBNf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 21, 2021

Дзагоев провел на поле 58 минут и не отличился результативными действиями.