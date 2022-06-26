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Вратарь «Динамо» Лещук: «Фомину было тяжело. Но нет смысла зацикливаться на том, что было»

Лещук рассказал о давлении на Фомина после нереализованного пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России
Артем Бухаев
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Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о давлении на полузащитника Даниила Фомина после нереализованного пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).

— Как Даниил Фомин на все это отреагировал?

— Ему было тяжело. Но как я уже сказал, в футболе не существует прошлого, а только настоящее и будущее. Нет смысла зацикливаться на том, что было. Надо двигаться дальше.

Наиль Умяров. «Как игрок Умяров — молодец. Но когда ты делаешь подлый поступок, а потом хвастаешься — это низко». Интервью Игоря Лещука

Даниил Фомин
Игорь Лещук
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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