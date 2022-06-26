Вратарь «Динамо» Лещук: «Фомину было тяжело. Но нет смысла зацикливаться на том, что было»
Лещук рассказал о давлении на Фомина после нереализованного пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос о давлении на полузащитника Даниила Фомина после нереализованного пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака» (1:2).
— Как Даниил Фомин на все это отреагировал?
— Ему было тяжело. Но как я уже сказал, в футболе не существует прошлого, а только настоящее и будущее. Нет смысла зацикливаться на том, что было. Надо двигаться дальше.
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