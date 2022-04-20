Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями после четвертьфинала Кубка России против «Балтики» (1:1, 5:4 по пенальти). Голкипер отразил один из послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком.

— Какие ощущения были перед серией пенальти? Я был спокоен, — цитирует Лещука сайт «Динамо». — Пенальти — это лотерея и больший стресс для полевых игроков, чем для вратаря. Когда футболисты «Балтики» подходили бить, я просто действовал по своей методике.

— Как удалось отбить первый же одиннадцатиметровый удар?

— Все по той же методике. Из пяти ударов я отбил только один, но еще два точно мог отразить, так что немного обидно. Но главное, что одного отбитого пенальти хватило, и мы вышли в следующую стадию.

— Что вам говорил Дмитрий Изотов перед серией пенальти?

— Говорил, что нужно спокойно стоять и работать по игроку, потому что для него это больший стресс, чем для вратаря.

— Давно «Динамо» не доходило до серии пенальти. Какие это эмоции, когда понимаешь, что это решающий момент?

— В этой игре получилось убрать все мысли о том, что какая-то ошибка может помешать нам выйти в следующую стадию. Мне удалось всё это выкинуть из головы. Ребята всё забили, я один отбил, и этого хватило для победы.

— В тренировочном цикле отрабатывали пенальти?

— Честно говоря, мы даже в команде об этом не разговаривали, потому что думали, что получится выиграть в основное время.

— Почему не удалось удержать преимущество в основное время?

— Мы начали совершать глупые ошибки ближе к концу второго тайма, это и привело к голу. Возможно, какая-то расслабленность появилась. Бывает всякое, смысла обвинять ребят в этом нет, потому что все ошибаются. Мы команда, одно единое целое, и когда кто-то допускает ошибку, мы все вместе должны её исправить. И во время пенальти нам удалось это сделать.

— «Динамо» вышло в полуфинал Кубка России впервые за десять лет. Что сейчас чувствуете?

— Пока чувств особых нет, эта победа ещё ничего не даёт, как и победа в полуфинале. Этот путь очень долгий, и ошибки допускать нельзя. Вот когда выиграем трофей, тогда и будем радоваться, а сейчас просто приятно. Теперь нужно готовиться к следующим играм.