Евгений Алдонин заявил, что ЦСКА не играет лучше «Спартака»
Евгений Алдонин считает, что ЦСКА не играет лучше «Спартака»
Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что у армейцев и «Спартака» одинаковые шансы на победу в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Честно говоря, перед кубковым матчем не вижу преимущества ни у ЦСКА, ни у «Спартака». С точки зрения индивидуального мастерства сейчас исполнители в ЦСКА, особенно в атаке, выглядят предпочтительнее, но при этом не могу сказать, что армейцы по игре выглядят лучше красно-белых», — цитирует Алдонина ТАСС.
Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на «ВЭБ-Арене», начало в 19.30 (мск).
Источник: https://tass.ru/sport/14421403
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