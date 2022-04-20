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Сегодня, 12:23

Евгений Алдонин заявил, что ЦСКА не играет лучше «Спартака»

Евгений Алдонин считает, что ЦСКА не играет лучше «Спартака»
Виктория Кравченко
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Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что у армейцев и «Спартака» одинаковые шансы на победу в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Честно говоря, перед кубковым матчем не вижу преимущества ни у ЦСКА, ни у «Спартака». С точки зрения индивидуального мастерства сейчас исполнители в ЦСКА, особенно в атаке, выглядят предпочтительнее, но при этом не могу сказать, что армейцы по игре выглядят лучше красно-белых», — цитирует Алдонина ТАСС.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на «ВЭБ-Арене», начало в 19.30 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/14421403
БЕТСИТИ Кубок России
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ФК ЦСКА (Москва)
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