Евгений Алдонин заявил, что ЦСКА не играет лучше «Спартака»

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что у армейцев и «Спартака» одинаковые шансы на победу в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Честно говоря, перед кубковым матчем не вижу преимущества ни у ЦСКА, ни у «Спартака». С точки зрения индивидуального мастерства сейчас исполнители в ЦСКА, особенно в атаке, выглядят предпочтительнее, но при этом не могу сказать, что армейцы по игре выглядят лучше красно-белых», — цитирует Алдонина ТАСС.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет на «ВЭБ-Арене», начало в 19.30 (мск).