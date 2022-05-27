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Сегодня, 18:45

Шунин обратился к болельщикам «Динамо» перед финалом БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин обратился к болельщикам московского клуба перед финалом БЕТСИТИ Кубка России против «Спартака».

«В первую очередь, я хотел бы поблагодарить всех наших болельщиков, — цитирует Шунина «СЭ». — Они по ходу всего сезона с нами, гонят нас вперед. С каждым матчем «Динамо» их становится все больше и больше, это не может не радовать. При Шварце мы играем в атакующий, интересный, очень симпатичный футбол. Конечно, я бы хотел призвать всех наших болельщиков прийти в воскресенье на футбол и поддержать «Динамо» так, как они умеют это делать. Спасибо им огромное за то, что всегда в нас верят!

Я очень хочу, чтобы этот финальный матч стал для нас всех праздничным и эмоционально позитивным. Матчи «Динамо» против «Спартака» всегда получаются интересными. Накал присутствует всегда. Я уверен на сто процентов, что наших болельщиков будет больше и их будет гораздо лучше слышно».

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Антон Шунин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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