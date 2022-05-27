Ловчев считает, что у «Спартака» мало игроков высокого уровня

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил состав красно-белых и считает, что в команде мало игроков высокого уровня.

«Сейчас у москвичей всего два классных игрока: Виктор Мозес и Квинси Промес. Остальные, в том числе и россияне, — средние. И «Спартак» такая же команда. Но красно-белые всю жизнь были коллективом, сильным своим духом. От того, что на трибуны приходит торсида и заставляет носиться по полю. На выезде без поддержки могут вничью сгонять, но с более сильными командами они вытаскивают из себя все, что только можно», — цитирует Ловчева RT.

В текущем сезона Тинькофф РПЛ «Спартак» занял 10-е место, набрав 38 очков.

Подопечный Паоло Ваноли вышли в финал БЕТСИТИ Кубка России и сыграют против «Динамо». Матч состоится 29 мая в 17.00 мск.