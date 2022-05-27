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Сегодня, 18:40

Шунин ответил на вопрос, кто сыграет в воротах «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Антон Иванов
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Голкипер «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, кто будет стоять на воротах бело-голубых в финале БЕТСИТИ Кубка России.

— У тебя есть понимание, кто сыграет в финале — ты или Лещук?

— Это решение примет главный тренер — Сандро Шварц перед финалом.

— Добавляет драйва тот факт, что у вас в соперниках будет «Спартак»?

— Финальный матч — это всегда огромная ответственность и драйв, не важно, какая команда тебе противостоит. Конечно, «Спартак» является нашим главным соперником, так было всегда.

Финал БЕТСИТИ Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет на стадионе «Лужники» 29 мая. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Антон Шунин
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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