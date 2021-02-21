Вратарь «Ахмата» рассказал подробности по отбитому пенальти в матче с «Ростовом»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия после победы над «Ростовом» (1:0) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу подвел итоги встречи.

21 февраля 32-летний Шелия отбил пенальти на 82-й минуте встречи после удара хавбека «Ростова» Матиаса Норманна.

«Отбитый 11-метровый? Во-первых, мы разбирали этот компонент. Один человек, который разбирается в пенальти. Сегодня он угадал. Спасибо ему, имя называть не буду. Действительно игра была тяжелой с первой минуты. «Ростов» давил. У нас получилось реализовать пенальти, воспользовались шансом. Далее исходили от счета, берегли его. В Кубке любая ошибка может привезти к голу. Было удаление, сели в обороне. Действовали на контратаках», — сказал Шелия в эфире телеканала «Матч Премьер».