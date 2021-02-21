Ни одного кубкового матча без ошибок. Судье Панину помогли видеоарбитры

На 78-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ростов» — «Ахмат» (0:1) ошибся арбитр Игорь Панин: он решил, что ростовчанин Владимир Обухов нарушил правила в единоборстве с Зораном Нижичем, назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев поля и вынес Обухову предупреждение.

В действия судьи вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Максим Гаврилин. Они провели проверку и предложили Панину посмотреть видеозапись. После просмотра повторов рефери изменил свое решение, отменил желтую карточку и назначил 11-метровый удар в ворота грозненцев.

«Ростов» — «Ахмат».

До этого в первом тайме Панин дважды принял верные решения, наказав «Ростов» пенальти и не прибегнув к такой же санкции, когда на 30-й минуте в штрафной площади «Ахмата» произошло игровое столкновение Максима Ненахова и Понтуса Альмквиста.

В целом ни в одной из шести кубковых игр не обошлось без серьезных судейских ошибок. Часть из них исправлена (с помощью видеоассистентов), часть — нет.

(Александр Бобров)