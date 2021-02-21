Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Ни одного кубкового матча без ошибок. Судье Панину помогли видеоарбитры

21:45
«Ростов» — «Ахмат». «Ростов» — «Ахмат».
«Ростов» — «Ахмат».
Теги:

На 78-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Ростов» — «Ахмат» (0:1) ошибся арбитр Игорь Панин: он решил, что ростовчанин Владимир Обухов нарушил правила в единоборстве с Зораном Нижичем, назначил штрафной удар в сторону ворот хозяев поля и вынес Обухову предупреждение.

В действия судьи вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Максим Гаврилин. Они провели проверку и предложили Панину посмотреть видеозапись. После просмотра повторов рефери изменил свое решение, отменил желтую карточку и назначил 11-метровый удар в ворота грозненцев.

"Ростов" - "Ахмат".
«Ростов» — «Ахмат».

До этого в первом тайме Панин дважды принял верные решения, наказав «Ростов» пенальти и не прибегнув к такой же санкции, когда на 30-й минуте в штрафной площади «Ахмата» произошло игровое столкновение Максима Ненахова и Понтуса Альмквиста.

В целом ни в одной из шести кубковых игр не обошлось без серьезных судейских ошибок. Часть из них исправлена (с помощью видеоассистентов), часть — нет.

(Александр Бобров)

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир