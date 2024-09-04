«Волгарь» победил «Астрахань» в дерби и вышел в следующий раунд Кубка России

Астраханский «Волгарь» победил ФК «Астрахань» в матче третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России со счетом 2:1.

У «Волгаря» голы забили Алекасндр Щербаков и Дмитрий Лесников, у его соперника — Николай Злобин.

Пятигорский «Машук-КМВ» прошел «Динамо» Ставрополь, победив со счетом 1:0. Гол на счету Руслана Суанова.

«Знамя Труда» из Орехово-Зуево обыграло «Ленинградец», представляющий Ленинградскую область, со счетом 2:0. У хозяев по одному мячу забили Дмитрий Кузнецов и Николай Веретенников.

Соперники победивших клубов по следующему раунду определятся в результате жеребьевки.