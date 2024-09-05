Осипов: «Амкал» не будет андердогом в следующем матче Кубка России»

Президент Медиалиги Николай Осипов отреагировал на победу «Амкала» в 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России над «Космосом» из Долгопрудного (2:1).

«Во-первых, это повторение рекорда медиакоманд и большое достижение! Наши — в топ-80 лучших команд России! Во-вторых, еще раз на всю страну увидим наш клуб! В-третьих, очевидный прогресс, от года к году идем все дальше: и во внимании, и в росте нашей аудитории. Это успех! Мы растем на злобу всем критикам, а не загибаемся. В-четвертых, 2DROTS достойно смотрелись против «Химок» в меньшинстве весь матч. Уверен, «Амкал» в равных составах не будет андердогом в следующем матче. Верим в новый рекорд и наш успех!» — сказал Осипов «РБ Спорт».

Ранее «Амкал» в матче второго раунда Пути регионов обыграл московский «Велес» со счетом 2:0. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».