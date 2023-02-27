Петржела: «Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не поможет команде выйти в полуфинал FONBET Кубка России.

«Артем Дзюба никак не поможет «Локомотиву» обыграть «Спартак» и выйти в полуфинал Кубка России. Может, только помешает, если не успеет добежать до мяча или не сможет забить. Это уже не тот футболист, который может в одиночку решить исход матча. У него есть огромный опыт, но этого недостаточно», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся 22 февраля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. По информации «СЭ», матч посетят до 15 тысяч болельщиков.