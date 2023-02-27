Неманья Пейчинович: «Жду только победы от «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча между железнодорожниками и «Спартаком» в рамках четвертьфинала FONBET Кубка России.

Первая встреча команд завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

«Жду только победы от «Локомотива». Желаю им удачи сегодня. Надеюсь, что подготовка на сборах пошла команде на пользу, а игроки учли ошибки прошлой игры со «Спартаком». Надеюсь, несмотря на весь кризис, команда одержит победу и сможет зацепиться за трофей Кубка России», — приводит Sport24 слова Пейчиновича.

Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени. По информации «СЭ», матч посетят до 15 тысяч болельщиков.