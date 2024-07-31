Гранат ждет полные трибуны на матче «Спартак» — «Динамо»: «Хочется увидеть антураж европейского чемпионата»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча бело-голубых и «Спартака» в пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хотелось бы увидеть открытый, атакующий футбол. Еще хочется увидеть полный стадион, чтобы присутствовал такой антураж европейского чемпионата. Это не самая важная игра. Если Личка знает своих игроков, то Станкович знакомится с командой. Может стоит попробовать ребят, которые мало играли и наиграть какие-то связи», — сказал Гранат «СЭ».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля и начнется в 18.30 мск. Игра будет посвящена памяти футболиста Федора Черенкова, сообщает официальный сайт красно-белых.

Александр Абустин