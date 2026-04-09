Быстров — об игре «Зенита»: «Не интересно смотреть, как по полю ходят пешком Дуран и ему подобные»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» игру сине-бело-голубых в этом сезоне.

«Я был недоволен тем, что наблюдал на футбольном поле. После невзрачного матча с «Крыльями» говорили о подготовке к Кубку. Сейчас после поражения в Кубке будут говорить о подготовке к «Краснодару». А если не победят в воскресенье? Скажут, что футболисты готовятся к отпуску?

Игра «Зенита» — это катание мяча поперек. Может быть, это всех устраивает. Карпина устраивает матч с Мали, а Семака, может, устраивает такая игра «Зенита». Мне не интересно смотреть, как по полю ходят пешком Джон Дуран и ему подобные. Я лучше бы наблюдал за игрой Кондакова и других воспитанников. Наверное, нужны 3D-очки, чтобы ускорять игру команды сейчас», — сказал Быстров «СЭ».

«Зенит» проиграл в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).