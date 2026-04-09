Быстров о незабитом пенальти Кондакова: «Опытные футболисты, не взяли на себя ответственность»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал «СЭ» незабитый пенальти полузащитника Даниила Кондакова в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Меня удивило, что опытные футболисты, которые оставались на поле и могли пробить пенальти, не взяли на себя ответственности. А отправили молодого пацана Кондакова, который не имеет опыта в таких моментах. Но мы все через это проходили, у Данилы еще все впереди. Он должен приносить много радости болельщикам, тем более воспитанник клуба. Приятно, что фанаты поддержали парня и скандировали его имя после окончания матча», — сказал Быстров «СЭ».

В финале пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с ЦСКА. Финальный матч состоится в период с 5 по 7 мая.