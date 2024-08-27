Маркиньос о поражении от «Динамо» из Махачкалы: «Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота»

Полузащитник «Спартака» Маркиньос подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (0:1) в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«К сожалению, в первой тайме не получилось реализовать моменты. Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота. Мы работали, старались. К сожалению, не всегда получается так, как нам хочется. Но у «Спартака» есть дух — будем бороться дальше. Понимаю, что такое российский футбол. Стараюсь помогать ребятам приносить очки. Процесс адаптации идет хорошо. С каждым днем чувствую себя лучше», — сказал Маркиньос.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.