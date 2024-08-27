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Биджиев — о заменах: «Это не было реакцией на перестановки «Спартака». Так совпало»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев объяснил ротацию состава в матче 3-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

— Ваши замены — это плановая ротация или это была реакция на замены «Спартака»?

— Совпало. Мы планировали замены, но это совпало. Мы не думали, что они пойдут на эти замены в перерыве, хотя тоже собирались сделать их? — сказал Биджиев на пресс-конференции.

«Динамо» (6 очков) возглавило таблицу группы A. «Спартак» (6) опустился на вторую строчку в квартете.

Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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