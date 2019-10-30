Виктор Гончаренко: «Сегодня фортуна нам вернула за «Ференцварош»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России.

— Отметить стоит победу «на флажке» и то, что многие игроки получили игровую практику. Больше мне сегодня сложно что отметить.

— Что с вашими защитниками? Детские ошибки и Дивеева, и Шарлии...

— Послушайте, это — футбол. Если с «Ференцварошем» у нас было много моментов, чтобы выиграть, здесь было достаточно моментов у наших ворот. Должно же что-то и нам вернуться. Фортуна сегодня повернулась к нам. Надеюсь, что после таких матчей будет прерываться серия, которая у нас была.

— В концовке выпустили основных игроков. Кубок снова стал важным турниром для ЦСКА?

— Здесь скорее речь идет о том, что лучше выйти и сыграть 30 или 65 минут, чем провести тренировку в таких условиях. Это были осознанные замены, чтобы усилить игру. И нельзя говорить, что в предыдущие годы мы плохо относились к кубку. Просто мы обходились теми футболистами, которые были у нас в наличии. С той же «Тюменью», например.

— Судя по заменам, не хотели доводить дело до дополнительного времени и пенальти?

— Конечно, не хотели. Все понимают, что это дополнительная нагрузка. Что касается второго тайма: чтобы у тебя было больше сил на концовку, нужно играть умнее, в контроль мяча, не обострять в простых ситуациях, что мы делали.

— Влашич вышел на левый фланг атаки. Мы можем видеть его чаще на этой позиции?

— Нам показалось, что у «Уфы» есть пространство в этой зоне, поэтому мы решили его выпустить туда. (Александр Рогулев)

ЦСКА — Уфа

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