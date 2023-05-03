Пономарев — о победе ЦСКА над «Уралом»: «Федотов понял свою ошибку. Надо играть до конца»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал для «СЭ» победу армейцев над «Уралом» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

«Первый тайм мне очень не понравился, — сказал Пономарев «СЭ». — Думал, что же они так вяло играют-то? Подстроились под игру соперника: «Урал» еле-еле, и армейцы тоже. Хорошо, что забили гол «в раздевалку», потом игра пошла уже в хорошем темпе. Во втором тайме совсем другая игра. Видно, «накачал» их Федотов, потому что нельзя так играть. «Тачку возили с тяжелыми ногами», непонятно почему. Во всяком случае, вышли в финал, так что здесь все оправдано. Пропустили, правда, гол, но это не страшно».

Также он объяснил, почему Федотов не пользовался заменами.

«Федотов понял свою ошибку. Когда играли с «Локомотивом», он поменял 3-4 человека в конце матча, и ЦСКА поплатился двумя очками. Надо играть до конца, доигрывать тем составом, которым выиграл. Ладно, если бы кто-то устал или травму получил, но так он здорово сломал игру с «Локомотивом». Сейчас все нормально», — добавил он.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.