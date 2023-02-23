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Сегодня, 13:35

Ветеран ЦСКА — о матче с «Краснодаром»: «Поле мерзлое, будет абсолютная нивелировка, зараза такая!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала FONBET Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«Буду смотреть матч ЦСКА! Черт его знает, насколько у армейцев большие шансы пройти «Краснодар». Поле мерзлое, так что здесь нивелировка будет абсолютная, зараза такая! Тяжелым игрокам на таком поле будет очень трудно. Наши ребята, конечно, техничные, но «Краснодар» быстрый. Они довольно легкие, скоростные. Но все же оборона у нас в порядке, полузащита тоже. Нет забивных нападающих, но парочку голов, может, даже забьем. Надеюсь, армейцы все же выиграют», — сказал Пономарев «СЭ».

Первый матч 1/4 финала Кубка России ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 23 февраля, и начнется в 17.30 (мск).

Владимир Пономарев
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