Тарханов заявил, что Дзюба мог забить три мяча «Спартаку»

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (Путь РПЛ) против «Спартака» (0:1).

«В первом тайме Дзюба был незаметен, потому что команда редко выходила в атаку. Нападающий все же зависит от того, как играет средняя линия и вся команда. Во втором тайме преимущество было у «Локомотива», они рьяно атаковали, а Дзюба был больше заметен. Он и в подыгрыше хорошо действовал, и три гола мог забить. В первом моменте ему все же нужно было в створ ворот бить, а он хотел пас отдать, но лучше бы бил сам. Еще в штангу попал головой хорошо, а третий момент он был просто обязан реализовать, но немного не попал, хотя угол был открыт. Дзюба был одним из лидеров «Локомотива» в этой игре? Да, конечно, можно это отметить. Дзюба как футболист еще не «сгорел». Он умелый нападающий, думаю, он еще поможет «Локомотиву». Не могу сказать, сколько Дзюба забьет голов до конца сезона. Все зависит от того, как будет играть команда в целом. Если «Локомотив» будет активно атаковать и создавать моменты, то, конечно, Дзюба будет забивать», — приводит слова Тарханова Betonmobile.ru.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» пройдет 27 февраля на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.