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Сегодня, 13:53

«Крылья Советов» — «Динамо»: Писарский дебютирует за самарцев

Виктория Кравченко
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Стали известны составы на первый матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Крылья Советов» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 23 февраля.

Новички самарского клуба Бенхамин Гарре и Владимир Писарский впервые сыграют за «Крылья».

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Ежов, Фернандо, Коваленко, Гарре, Рахманович, Писарский.

Запасные: Фролов, Овсянников, Гапонов, Загородников, Рассказов, Зотов, Витюгов, Иванисеня, Чиркович, Зуев, Шитов, Хлусов.

«Динамо»: Шунин, Грулев, Захарян, Кутицкий, Нгамале, Сазонов, Скопинцев, Смолов, Фернандес, Фомин, Даса.

Запасные: Будачев, Лещук, Гагнидзе, Гладышев, Лесовой, Макаров, Маричаль, Норманн, Осокин, Паршивлюк, Сулаквелидзе, Тюкавин.

Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене». Начало — в 15.00 мск.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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