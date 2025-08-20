«Фанком» одержал победу над кировским «Динамо» в матче Кубка России

«Фанком» обыграл кировское «Динамо» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти 13:12.

В основное время на гол форварда «Динамо» Дмитрия Усова на 31-й минуте точным ударом ответил нападающий «Фанкома» Игорь Сичкар, который отличился на 35-й минуте.

«Фанком» вышел в следующий раунд и сыграет против «Химика».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 18:30. Россия (Киров)

В другом матче дня «Кристалл» нанес поражение «Мурому» (3:2). Следующим соперником команды из Борисоглебска станет тамбовский «Спартак».