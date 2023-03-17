Васильев: «Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» позволят ЦСКА над собой поиздеваться»

Бывший футболист «Динамо» Валерий Васильев высказался о контрасте матчей ЦСКА с «Крыльями Советов».

В рамках матча 19-го тура чемпионата России армейцы обыграли самарскую команду со счетом 4:0. В первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА сыграл с «Крыльями Советов» вничью (2:2).

«Было бы наивно полагать, что и второй раз подряд «Крылья» так позволят над собой поиздеваться. Я думаю, в ЦСКА все это тоже понимали, готовились серьезно и знали, что дважды подряд уже не будет такой легкой прогулки. Так и получилось. В воскресной игре для команды Федотова все сложилось очень удачно, потому что первые два гола получилось забить из-за индивидуальных ошибок игроков «Крыльев», которые сами привезли себе эти мячи «глупыми привозами». Но на своем стадионе при поддержке зрителей самарцы могут обыграть любого соперника из РПЛ», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Васильева.

Ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Крылья Советов» пройдет в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.