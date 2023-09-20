Валерий Овчинников: «А чем Абаскаль лучше Юрана?»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников по прозвищу Борман в интервью «СЭ» после матча FONBET Кубка России «Пари НН» — «Спартак» (0:3) сравнил главных тренеров команд.

— Как вам «Спартак» при Абаскале?

— Я бы, честно говоря, был бы рад, если бы в будущем «Спартак» возглавил Юран.

— Вот как?

— Пусть наши мужики работают! Ничего личного, но за какие заслуги москвичи позвали Абаскаля? Чем он лучше местных специалистов? Кого он до этого тренировал, что выигрывал? И вот сейчас я не могу себе ответить на вопрос, чем Абаскаль как тренер лучше, чем Юран?

— Вам скажут: смотрите на табло.

— Кто скажет? Абаскаль? Вы сравните возможности «Спартака» и «Пари НН». Две разные планеты. У Юрана — харизма, стержень, его команды бьются, не пасуют перед авторитетами. Ну вот глобально что за последний год Абаскаль дал красно-белым?

— Третье место, бронзовые медали.

— Хм. А при Карпине «Спартак» вторым становился. Ну и? Я чего-то сверхъестественного в работе испанца не вижу. Третье место... Разве это успех для «Спартака»? При его то ресурсах. Да, одержали четыре победы в четырех матчах в Кубке. Но «Спартаку» деваться некуда. Надо нацеливаться на трофей. Пока получается. Сегодня вышел Промес, решил.