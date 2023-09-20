В «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал судейство в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:3).

«Мы недовольны и судейством, и счетом на табло. Тренерский штаб разберет отдельные эпизоды. Очевидно, что есть моменты, на которые судьи закрывали глаза. Будем добиваться трактовки, которая зафиксирована в правилах. Сегодняшнее судейство сильно сказалось на результате. Особенно в первом тайме», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев. ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

Во вторник, 19 сентября председатель совета директоров нижегородцев Дмитрий Кондратов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить судейство в матче с красно-белыми.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.