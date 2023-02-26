Кечинов: «От Дзюбы всегда будет исходить опасность для соперников «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил угрозу для красно-белых со стороны новичка «Локомотива» Артема Дзюбы в ответном матче между командами в рамках 1/4 финала FONBET Пути РПЛ Кубка России.

В первой встрече команд победу одержали красно-белые со счетом 1:0.

«В каждой игре он будет представлять серьезную опасность, это футболист мастеровитый, опытный. И всегда от него будет исходить опасность для соперников «Локомотива», — цитирует Кечинова «Газета.Ru».

Ответный четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 27 февраля на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.