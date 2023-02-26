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Сегодня, 16:23

Гендиректор «Акрона» Власов — о победе над «Торпедо»: «Мы неспроста показали такую уверенную игру»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов прокомментировал победу команды над «Торпедо» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (2:0).

«В команду верили и верим всегда. Сборы провели хорошо, тренер был доволен. Наверное, неспроста показали такую уверенную игру. Да, можно говорить, что «Торпедо» на последнем месте в РПЛ, но здесь от себя идем. Довольны тем, как провели первый тайм. Несмотря на удаление, второй тайм тоже провели довольно уверенно. У «Торпедо», конечно, были моменты, но ребята большие молодцы — отстояли, заслуженно победили», — приводит Metaratings.ru слова Власова.

На втором этапе Пути регионов FONBET Кубка России «Акрон» сыграет с одной из команд РПЛ, проигравших в верхней сетке.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-akrona-vlasov-o-pobede-nad-torpedo/
Кубок России
ФК Акрон
ФК Торпедо (Москва)
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